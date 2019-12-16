Отец Лопеса пригрозил Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес-старший продолжает провоцировать Василия Ломаченко.

На прошлой неделе Лопес-младший (15-0, 12 КО) во втором раунде нокаутировал Ричарда Комми (29-3, 26 КО) и стал новым чемпионом мира в легком весе по версии IBF.

Ожидается, что в апреле 2020 года американец проведет бой с Ломаченко, а победитель покинет ринг в статусе абсолютного чемпиона мира.

"Я говорил, что бой не пройдет 5 раундов. Я всем говорил, что Комми будет действовать так, что мы будем выглядеть хорошо. Это то, что я сказал. У него не было шансов.

Ломаченко? Мы будем боксировать с ним. Так, как мы делали в Комми. Если выпадет момент, мой сын оторвет ему голову", - сказал отец и тренер Лопеса.