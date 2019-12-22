Непобедимый супертяж Дюбуа отправил Фудзимото в глухой нокаут (Видео)

Новости спорта:Британец Дэниел Дюбуа дважды отправил в нокдаун своего соперника.

В Лондоне (Англия) прошел бой между за вакантный титул "серебряного" чемпиона по версии WBC и пояс интернационального чемпиона WBO в супертяжелом весе между британцем Дэниелом Дюбуа и японцем Киотаро Фудзимото.

Поединок завершился уже во во втором раунде. Дюбуа дважды отправил японца на настил ринга, после чего Фудзимото не сумел встать на ноги.

Видео нокаута:

Daniel Dubois second round knock out ayy pic.twitter.com/yw9tvJJXvQ — Shawn Quinn (@Shawnforyou97) December 21, 2019

Это 14-я победа (13 - нокаутом) в карьере непобежденного 22-летнего Дюбуа. В свою очередь Фудзимото потерпел второе поражение в карьере при 21-й победе.