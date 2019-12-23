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Тайсон Фьюри готовится нокаутировать Уайлдера

Тайсон Фьюри готовится нокаутировать Уайлдера
13:59 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Британец набирает вес, чтобы в бою с Уайлдером у него был более сильный удар.

Отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, Джон Фьюри, в интервью BT Sport сообщил, что его сын в реванше против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера будет весить больше и это даст ему ударную мощь, необходимую для досрочной победы.

"На этот раз Тайсон будет другим боксером Он будет весит больше, ближе к своему естественному весу. Его рост 206 см, он может весить около 119 кг (262 фунта), даже 121 кг. Но стоит ему сбросить эти 4 кг и удар уходит вместе с ними.

Но я работал с ним на лапах на прошлой неделе и с весом 120 кг он рвал меня на части. В прошлый раз полусредневес мог бы ударить сильнее, и он не смог его победить тогда. Но сейчас Тайсон работает над техникой с Шугаром Хиллом, чтобы нокаутировать его", - отметил Фьюри-старший.

Ранее отец Фьюри рассказал, почему его сын поменял тренера.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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