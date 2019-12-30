Джервонта Дэвис: Готов драться со всеми, включая Ломаченко

Новости спорта:Американец уверен, что бой с украинцем состоится.

Американский боксер Джервонта Дэвис победой отметил свой переход в вес 135 фунтов и еще раз подчеркнул, что ждет боя с украинцем Василием Ломаченко.

«Конечно, сейчас все хотят бой со мной. И в категории 130, и в категории 135 фунтов. Я сейчас как дойная корова, на мне можно хорошо заработать», - цитирует Вoxingscene.com..

«Готов драться со всеми, включая Ломаченко. И он хочет бой со мной. Он уже в конце своей карьеры. Ладно, не в конце, но уже возраст у него такой, что он хочет провести как можно больше крупных боев за короткий промежуток времени».

«У всех свой путь. Мне 25 лет, и у меня больше времени, чем у него», - считает Дэвис.

Ранее Ломаченко заявил, что стремится к бою с Дэвисом, который поднялся в его вес.