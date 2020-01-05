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Чемпион мира Паскаль готов к новым вызовам, но после небольшой паузы

Чемпион мира Паскаль готов к новым вызовам, но после небольшой паузы
15:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чемпион мира по версии WBA Regular в полутяжелом весе Жан Паскаль заявил о готовности провести поединок с любым соперником.

Вместе с тем Жан Паскаль подчеркнул, что после противостояния с Баду Джеком ему нужна небольшая пауза.

"Собираюсь пообщаться со своим советником Грегом Лионом и тренером Стефаном Ларошем. Готов встретиться с любым соперником. Но мне уже не двадцать лет. Я провёл 12 раундов бескомпромиссного поединка с Баду Джеком, и теперь мне нужно несколько месяцев отдыха. Через месяц вернусь в зал. Но следующий бой приму минимум через четыре месяца", — приводит слова Паскаля BoxingScene.

Предыдущий поединок Паскаль провёл 28 декабря 2019 года. Тогда он раздельным решением победил Баду Джека.

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Бокс, Новости бокса, Жан Паскаль, Баду Джек.
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