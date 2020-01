Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)

23-летний экс-чемпион WBO в первом среднем весе Хайме Мунгиа в главном поединке только что завершившегося в американском Сан-Антонио вечера бокса одержал победу техническим нокаутом над 35-летним ирландским боксером Гэри "Спайком" О’Салливаном.

Мунгиа имел преимущество на протяжении большей части боя (ставшее во второй половине подавляющим — в основном благодаря жесткому джебу, против которого О’Салливан так и не смог найти никакого противоядия) и казалось несколько раз мог завершить его досрочно, однако ирландец сумел достоять до одиннадцатого раунда, когда наконец его секунданты выбросили полотенце во время очередной атаки Мунгиа.

Видео нокаута:

A relentless attack from @jaimemunguia15 ends this fight in the 11th round #MunguiaOSullivan pic.twitter.com/M7HLP69eVG

