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Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)

Мунгиа забил О’Салливана у канатов (Видео)
08:48 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер DAZN_USA

Новости спорта:Хайме Мунгиа досрочно победил Спайка О’Салливана в своем дебютном бою в среднем весе.

23-летний экс-чемпион WBO в первом среднем весе Хайме Мунгиа в главном поединке только что завершившегося в американском Сан-Антонио вечера бокса одержал победу техническим нокаутом над 35-летним ирландским боксером Гэри "Спайком" О’Салливаном.

Мунгиа имел преимущество на протяжении большей части боя (ставшее во второй половине подавляющим — в основном благодаря жесткому джебу, против которого О’Салливан так и не смог найти никакого противоядия) и казалось несколько раз мог завершить его досрочно, однако ирландец сумел достоять до одиннадцатого раунда, когда наконец его секунданты выбросили полотенце во время очередной атаки Мунгиа.

Видео нокаута:

Боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде (Видео)

Напомним, что для Мунгиа этот поединок стал официальным дебютом в средней весовой категории.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Хайме Мунгиа, Хайме Мунгиа - Спайк О’Салливан, Спайк О’Салливан.
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