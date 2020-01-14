Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Макгрегор - Серроне

Новости спорта:Боксер отметил, что будет лично присутствовать на этом поединке.

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя по правилам MMA между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

"Макгрегор должен победить. Думаю, это будет нокаут. Я буду присутствовать на этом поединке и увижу это своими глазами", - приводит слова британского боксера Mirror.

Напомним, бой Макгрегор - Серроне состоится 18 января на турнире UFC 246. Ранее сообщалось, что тренер Макгрегоране сможет присутствовать на поединке.

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