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Вторник, 14.01.2020
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246
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Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Макгрегор - Серроне

Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Макгрегор - Серроне
20:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Боксер отметил, что будет лично присутствовать на этом поединке.

Бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от боя по правилам MMA между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

"Макгрегор должен победить. Думаю, это будет нокаут. Я буду присутствовать на этом поединке и увижу это своими глазами", - приводит слова британского боксера Mirror.

Макгрегор vs Серроне: полный файт-кард турнира UFC 246

Напомним, бой Макгрегор - Серроне состоится 18 января на турнире UFC 246. Ранее сообщалось, что тренер Макгрегоране сможет присутствовать на поединке.

Смотрите также прогноз букмекеров на бой Макгрегор - Серроне.

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Тайсон Фьюри, MMA, UFC, UFC 246.
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