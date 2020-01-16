Бои Расселл-Намбаяр и Ригондо-Солис состоятся в феврале

Новости спорта:8 февраля в американском Аллентауне состоится большой вечер бокса.

8 февраля в Аллентауне, США состоится вечер бокса, в котором чемпион WBC в полулегком весе Гэри Расселл встретится с обязательным претендентом Тогсцогтом Намбаяром, а экс-чемпион мира первом полулегком весе Гильермо Ригондо и экс-чемпион мира в первом легчайшем весе Либорио Солис проведут поединок за вакантный титул регулярного чемпиона WBA в легчайшем весе.

WBC назначил Расселлу обязательную защит в октябре прошлого года, а поединок Ригондо-Солис должен был состояться 21 декабря, но был отложен из-за того, что венесуэлец Солис не сумел своевременно оформить американскую визу.

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