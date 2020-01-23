Гарсия "знает", как победить Редкача

Новости спорта:Реал может досрочно разорвать арендное соглашение с "канонирами".

В субботу, 25 января, Иван Редкач проведет бой против Дэнни Гарсии.

Американец считает поединок с украинцем важным для себя, но заявил, что знает, как одержать победу.

"Этот бой очень важен для меня, для моего будущего. Я провел много крупных поединков за свою жизнь, поэтому в этом не вижу ничего нового для себя. Редкач голоден, но я знаю, как побеждать на этом уровне. К тому же и я тоже голоден.

Я настраивался на левшу. Когда мы не смогли договориться с Эрролом Спенсом, я хотел боксировать с другим жестким левшой. Мы не сбрасываем со счетов Редкача, но мы хотели левшу, чтобы подготовиться к бою со Спенсом или Пакьяо. КОгда появится такая возможность, мы будем готовы", - цитирует Гарсию Bad Left Hook.