Хирн: Усик - гений, но ему предстоит драться с большими парнями

Новости спорта:Бой между украинцем и британцем должен состояться весной.

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от возможного поединка между Александром Усиком и Дереком Чисорой.

По его мнению, британец доставит немало сложностей украинцу, поскольку сейчас пребывает в отличной форме.

«Мы знаем, что Усик гений, но ему предстоит драться с большими парнями. Чисора же сейчас в отличной форме. В последнем бою он обрушил град ударов на Артура Шпильку, а сейчас проделает то же самое с Усиком».

«Усик расправится с Чисорой, он сможет это сделать за счет быстрых ног. Но Дерек будет прижиматься к нему и наносить много ударов по голове. Мы скрестили пальцы в ожидании анонса их поединка», — цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее Хирн заявлял, что бой Усик — Чисора состоится или 28 марта в Лондоне, или 11 апреля в Манчестере.

Украинский боксер дебютировал в супертяжелом весе в октябре прошлого года, победив в результате технического нокаута Чазза Уизерспуна.