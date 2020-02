Бокс: Угас досрочно победил Далласа (Видео)

В Билокси (штат Миннесота, США) завершился турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились бывший претендент на титул по версии WBC Йорденис Угас и Майк Даллас.

Кубинец с первых минут завладел инициативой и заставил Далласа уйти в глухую оборону. Во втором раунде Йорденис был близок к досрочной победе, но соперник устоял. В следующих раундах Майк попытался изменить картину поединка и начал выходить на ближний бой. Угас перестроился и обрабатывал Далласа с дистанции жёсткими ударами. Встреча окончательно приняла односторонний характер, и после седьмого раунда Майк отказался от её продолжения.

На данный момент Даллас претендует на поединок за титул чемпиона мира по версии WBA Regular в полусреднем весе.

Both fighters trade blows, but @YordenisUgas outshines Dallas causing his corner to call things off! #UgasDallas pic.twitter.com/ZDecjdu210

— PBC (@premierboxing) February 2, 2020