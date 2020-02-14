Уайлдер рассказал о готовности на реванш с Фьюри

Новости спорта:Деонтей Уайлдер не может себе объяснить некоторых действий в поединке с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) заявил, что в первом поединке против Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) показал всего 50 процентов своих возможностей, а возможно и меньше.

"В первом бою я, может быть, показал 50 процентов своих возможностей, если не меньше. Я боксировал не так, как обычно. Было много аспектов, которые я не делал так, как привык. Когда мы с тренером пересматриваем поединок, замечаем много нюансов.

Я спрашиваю себя, зачем совершил то или иное действие. Мне иногда кажется, что я просто не понимал, что делал. Я шел вперед, высоко держа руки для защиты, и выбрасывал удары без всякой надежды.

Я совершал определенные действия, чувствуя, что в тот конкретный момент у меня была возможность. В тот день я и весь супертяжелый дивизион в США могли обратить на себя внимание. Это имеет большое значение для меня. Когда я появился, в США никто не знал, кто чемпион мира в супертяжелом весе.

А в спорте, который болельщики не держат в приоритете, сложно стать известным и получить популярность. Я старался сделать бокс увлекательным, чтобы люди снова о нем говорили", - цитирует Уайлдера boxingnews24.