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Уайлдер рассказал о готовности на реванш с Фьюри

Уайлдер рассказал о готовности на реванш с Фьюри
10:19 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Деонтей Уайлдер не может себе объяснить некоторых действий в поединке с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) заявил, что в первом поединке против Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) показал всего 50 процентов своих возможностей, а возможно и меньше.

"В первом бою я, может быть, показал 50 процентов своих возможностей, если не меньше. Я боксировал не так, как обычно. Было много аспектов, которые я не делал так, как привык. Когда мы с тренером пересматриваем поединок, замечаем много нюансов.

Я спрашиваю себя, зачем совершил то или иное действие. Мне иногда кажется, что я просто не понимал, что делал. Я шел вперед, высоко держа руки для защиты, и выбрасывал удары без всякой надежды.

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Я совершал определенные действия, чувствуя, что в тот конкретный момент у меня была возможность. В тот день я и весь супертяжелый дивизион в США могли обратить на себя внимание. Это имеет большое значение для меня. Когда я появился, в США никто не знал, кто чемпион мира в супертяжелом весе.

А в спорте, который болельщики не держат в приоритете, сложно стать известным и получить популярность. Я старался сделать бокс увлекательным, чтобы люди снова о нем говорили", - цитирует Уайлдера boxingnews24.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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