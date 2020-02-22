Беринчик - Сармиенто: состоялась церемония взвешивания

Новости спорта:Украинский боксер вложился в лимит легкого веса и готов к защите титула.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (12–0, 7 КО) прошел процедуру взвешивания перед боем с аргентинцем Эктором Эдгардо Сармиенто (21–1, 14 КО).

Оба боксера вложились в лимит легкого веса, показав идентичные 61 кг. Поединок состоится 22 февраля в Броварах в ТРЦ «Терминал». Начало вечера бокса в 19:00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Гром из Краснодона #berinchykteam #boxing #box Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk) 21 Фев 2020 в 4:14 PST

Также взвешивание прошли другие участники вечера бокса. Дмитрий Митрофанов показал на весах 71 кг (лимит 72,5 кг), а Макс Бурсак не смог уложиться в лимит среднего веса. Он показал 79 кг, при лимите категории 76,2.