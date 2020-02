Вышли по-королевски: Фьюри и Уайлдер порадовали публику перед реваншем (Видео)

В Лас-Вегасе в главном поединке 2020 года в мире бокса – реванше Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера соперники начали удивлять еще во время выхода в ринг.

"Цыганский король", Тайсон Фьюри, вышел в ринг в образе короля, на троне, который поднесла к ринге прислуга. Британец выглядел спокойным и подпевал песню, демонстрируя свои вокальные данные.

THE GYPSY KING ON HIS THRONE!

"Бронзовый бомбардировщик", Деонтей Уайлдер, также вышел в ринг в традиционно красивом для себя костюме.

The Bronze Bomber is seeing red before #WilderFury2

Stream #WilderFury2 on ESPN+ https://t.co/mqDaw5quAI pic.twitter.com/NTxf4xZ9PC

— ESPN (@espn) February 23, 2020