Вкус победы: Фьюри лизнул Уайлдера во время боя (Видео)

В ночь с 22 на 23 февраля В Лас-Вегасе прошел бой за титул чемпиона мира по версии WBC между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (30–0–1, 21 KO) нокаутировал соперника в 7 раунде и отобрал титул чемпиона мира по версии WBC.

В одном из моментов Фьюри решил лизнуть кровь Уайлдера.

Кроме того, боксеры устроили шоу еще до начала боя.

Is Tyson Fury trying to lick the blood off the neck of Deontay Wilder #WilderFury2 pic.twitter.com/qgIrfPuhfK

