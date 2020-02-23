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Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри

Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри
12:07 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Твиттер

Новости спорта:Американец Деонтей Уайлдер не присутствовал на пресс-конференции после боя.

Американского боксера Деонтея Уайлдера доставили в больницу Лас-Вегаса после боя против британца Тайсона Фьюри.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе не смог присутствовать на послематчевой пресс-конференции. Уайлдер дважды побывал в нокдауне, и команда приняла решение провести медицинское обследование его состояния.

Американец не хотел, чтобы его угол выбрасывал полотенце, и желал продолжения боя.

Британский боксер Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) техническим нокаутом победил Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC.

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Напомним, что первый поединок Фьюри и Уайлдера состоялся в декабре 2018 года и завершился первой ничьей в карьере обоих боксеров. Тогда американец сохранил чемпионский титул.

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Тайсон Фьюри, Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Уайлдер - Фьюри.
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