Бокс: Бурсак победил россиянина Смирнова

Новости спорта:Украинец Макс Бурсак сумел выиграть у представителя России.

В рамках вечера бокса в Броварах состоялся бой украинца Макса Бурсака (35-5-2, 16 КО) против россиянина Максима Смирнова (8-5-3, 4 КО).

Украинец доминировал по ходу поединка и, в конце концов, добыл победу решением судей. Данный поединок был рассчитан на восемь раундов.

Стоит отметить, что бой Барсак - Смирнов состоялся в андеркарте поединка Дениса Беринчика, который успешно провел защиту титула против представителя Аргентины Эктор Сармиенто.

Ранее сообщалось, что Уайлдер попал в больницу после боя с Фьюри.