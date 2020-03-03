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Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC

Уайт оценил перспективы Фьюри в UFC
09:28 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Британский боксер может провести бой в ММА.

Президент UFС Дэна Уайт остался впечатлен победой Тайсона Фьюриа над Деонтеем Уайлдером.

«Тайсон Фьюри выглядел просто изумительно, он был великолепен. Тайсон провёл великолепный бой, он идеально дрался. Мне интересно будущее Тайсона Фьюри во всех видах единоборств.

Я с восхищением смотрю на него, независимо от того, где именно он выступает. Если он захочет драться в UFC, я буду только рад. С нетерпением жду, чтобы посмотреть, что ждёт Тайсона Фьюри дальше в боксе», - сказал Уайт.

Дана Уайт прокомментировал выходку Уайлдера

Напомним, что 23 февраля Фьюри одержал убедительную победу над Деонтеем Уайлдером.

Ранее сообщалось, что реванш Фьюри и Уайлдера состоится в июле.

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MMA, UFC, Дэна Уайт, Новости UFC.
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