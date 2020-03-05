В США вышел документальный фильм о братьях Кличко

Новости спорта:Братья Кличко стали главными героями документальной картины, вышедшей недавно в США "Blends in-the-ring".

Легендарные украинские боксеры Виталий и Владимир Кличко стали главными героями вышедшей в США документальной ленты.

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Название картины - Blends in-the-ring, что можно перевести как "Гармония в ринге".

Знаменитые украинские чемпионы ассоциируются у поклонников спорта с мышцами, силой и азартом. Но даже успешным и бесстрашным людям ежедневно приходится сталкиваться с обычными вещами и жизненными проблемами, преодолевая ежедневные вызовы. Об этом – фильм, в котором братья Кличко предстают с неожиданной стороны.