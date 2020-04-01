Компания PBC в апреле покажет повторы своих шоу на YouTube

Компания PBC покажет повторы своих шоу на YouTube
Компания Premier Boxing Champions, которая недавно отказалfcm от проведения своих вечеров бокса в апреле, решила не оставлять поклонников бокса без зрелища, и объявила о том, что каждую субботу апреля на YouTube-канале компании будет транслироваться по одному шоу PBC полностью.
Компания выбрала следующие шоу для трансляции:
4 апреля: главный бой Деонтей Уайлдер — Бермэн Стиверн II;
11 апреля: Эрисланди Лара — Джарретт Хёрд;
18 апреля: Мэнни Пакьяо — Кит Турман;
25 апреля: Эррол Спенс — Шон Портер.