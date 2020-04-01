Компания PBC в апреле покажет повторы своих шоу на YouTube

Новости спорта:Premier Boxing Champions объявила о том, что каждую субботу апреля на YouTube-канале компании будет транслироваться по одному шоу.

Компания PBC покажет повторы своих шоу на YouTube

Компания Premier Boxing Champions, которая недавно отказалfcm от проведения своих вечеров бокса в апреле, решила не оставлять поклонников бокса без зрелища, и объявила о том, что каждую субботу апреля на YouTube-канале компании будет транслироваться по одному шоу PBC полностью.

Компания выбрала следующие шоу для трансляции:

4 апреля: главный бой Деонтей Уайлдер — Бермэн Стиверн II;

11 апреля: Эрисланди Лара — Джарретт Хёрд;

18 апреля: Мэнни Пакьяо — Кит Турман;

25 апреля: Эррол Спенс — Шон Портер.