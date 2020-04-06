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Андраде вызывает Деревянченко на бой

Андраде вызывает Деревянченко на бой
10:39 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Чемпион мира по версии WBO высказался о возможном поединке с украинцем.

Американский чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде заявил, что готов к поединку с экс-претендентом на титул украинцем Сергеем Деревянченко.

"Я уже спрашивал о возможности этого боя. И у меня нет проблем, чтобы встретиться с любым в моем дивизионе. Мне бы хотелось выступить против популярных парней, но я не в том положении, чтобы сидеть и выбирать.

Если бы можно было устроить бой против Деревянченко, то я бы с удовольствием принял бы его", - отметил Андраде.

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Напомним, Александр Усик обратился к своим критикам.

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Бокс, Новости бокса, Деметриус Андраде, Сергей Деревянченко.
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