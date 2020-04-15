Право на ошибку: боксер врезал сам себе, записывая видеоурок

Новости спорта:Боксер Сэм Максвелл случайно сделал видеоурок "как не надо бить апперкотом".

Британский боксер Сэм Максвелл (13–0, 11 KO) поставил сам себе фингал под глазом во время тренировки, когда записывал видео с онлайн-уроком бокса для Instagram.

Неудачно исполнив апперкот, Максвелл курьезно ударил себя по лицу и получил под правым глазом большой синяк.

Боксер написал: "Видеоуроки Суперсэма отменены до дальнейшего уведомления. Приношу всем извинения, я вернусь сильнее". В следующем видео Сэм отметил: "Я хотел бы, чтоб это был фейк".

Ранее сообщалось, что WBO приостанавливает деятельность из-за пандемии коронавируса.