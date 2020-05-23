Отец Лопеса: Я давно хотел боя с Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес-старший считает, что украинец окажется легкой добычей для его сына.

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), рассказал, за счет чего его сын нокаутирует обладателя поясов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

«Я давно хотел боя с Ломаченко. Я сказал, что мой сын снесет Василию голову в своем 16-м бою. Сейчас для нас нет других доступных вариантов, кроме поединка с Ломаченко, поэтому мой прогноз сбудется.

Будет так, как в бою с Комми. Тогда Теофимо выбросил 40 ударов, из которых 37 попали в цель. Мы можем выбрасывать много комбинаций, но зачем тратить энергию, когда ты пытаешься анализировать боксера и заставляешь его делать то, что ты от него хочешь? Мы ставим соперника в такое положение, чтобы затем поймать его.

Мы собираемся сделать с Ломаченко то же самое, что и с Комми, поскольку Василия будет еще проще поймать, так как он остается на месте. Он выйдет драться, мне это нравится», – сказал Лопес-старший.