Украинец Деревянченко может встретиться с Канело о бое в сентябре

Бывший претендент на титул чемпиона мира IBF в среднем весе, украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в следующем поединке может встретится с мексиканской звездой бокса Саулем Канело Альваресом (53-1-2, 38 КО).

Как сообщает журналист и инсайдер издания The Athletic Майк Коппинджер, команда Канело уже ведет переговоры с Деревянченко о поединке 14 сентября. Он может пройти в рамках второго среднего веса (168 фунтов), что означает, что украинцу придется подняться на категорию выше.

"Канело Альварес ведет переговоры с Сергеем Деревянченко о бое 14 сентября в 168 фунтах. Другие соперники также рассматриваются Канело, но это будет не Головкин. Маловероятно, что третий бой Канело – GGG состоится до начала 2021 года", – пишет Коппинджер в своем twitter.

