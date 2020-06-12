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Непобедимый американский боксер заболел коронавирусом накануне своего боя

Непобедимый американский боксер заболел коронавирусом накануне своего боя
08:10 Сегодня Телеграф xsport Фото: Твиттер
Обновлено: 08:16 Сегодня
Кристофер Завала должен был драться на шоу Боба Арума 16 июня.

У непобедимого американского проспекта второго полулегкого веса Кристофера Завала (6-0, 3 КО) был выявлен коронавирус. Боксер должен был драться на шоу промоуетрской компании Боба Арума Top Rank 16 июня против соотечественника Эдварда Васкеса (7-0, 1 КО).

Boxing Scene сообщает, что Кристофер прошел тест еще до прибытия в Лас-Вегас и болезнь у него проходит с легкими симптомами. Причиной раннего тестирования боксера стало заражение на COVID-19 его спарринг-партнера.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа проведут два боя.

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Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Коронавирус, Кристофер Завала.

Автор:

Телеграф
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