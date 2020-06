Магдалено победил Висенте после дисквалификации соперника (Видео)

Главным поединком шоу The Bubble в комплексе MGM Grand в Лас-Вегасе был бой в первом полулегком весе между Джесси Магдалено (28-1, 19 КО) и Йенифелем Висенте (36-5-2, 28 КО). Магдалено, который не без проблем прошел взвешивание являлся фаворитом боя и победил в 10 раунде дисквалификацией оппонента из-за многократных ударов ниже пояса.

Стоит отметить, что за 10 раундов оба боксера успели дважды побывать на канвасе, но бой получился затянутым и однообразным из-за постоянных клинчей от американца.

The low blows from Vicente made the waves, but Jessie Magdaleno had plenty of big moments Thursday night, including his second knockdown of the fight, coming late in the 5th round. #MagdalenoVicente pic.twitter.com/LP4h3xWZqA

— Top Rank Boxing (@trboxing) June 12, 2020