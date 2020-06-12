"Это большой перебор": Российский боксер вступился за Усика

Костя Дзю считает, в нынешнее время спорт и политика перехлестнулись до такой степени, что уже ничего не поделаешь.

Экс-чемпион мира россиянин Костя Дзю прокомментировал критику украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) во многих украинских СМИ из-за его неоднозначной общественно-политической позиции. По его словам, с этим ничего нельзя поделать, хотя это и перебор со стороны медиа.

"Нападки на Усика украинских СМИ и общественности? Это большой перебор. К сожалению, в нынешнее время спорт и политика до такой степени перехлестнулись, что уже ничего не поделаешь".

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Напомним, украинских боксеров-чемпионов Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца из-за съемок в российском фильме о церкви.