Вдова боксера Дадашева потребовала компенсации от Атлетической комиссии штата Мэриленд

"Основным требованием является денежная компенсация. Её размер должен определить суд. Ответчик — Атлетическая комиссия штата Мэриленд", — сообщил источник.
Дадашев скончался в США 23 июля 2019 года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные в ходе поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF. Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Субриэль Матиас.
Ранее в России назвали нарушения, допущенные организаторами боя Дадашева.