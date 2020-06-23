Вдова боксера Дадашева потребовала компенсации от Атлетической комиссии штата Мэриленд

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина требует в суде от Атлетической комиссии штата Мэриленд финансовой компенсации за смерть мужа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.