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Вдова боксера Дадашева потребовала компенсации от Атлетической комиссии штата Мэриленд

Вдова боксера Дадашева потребовала компенсации от Атлетической комиссии штата Мэриленд
18:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм
Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина требует в суде от Атлетической комиссии штата Мэриленд финансовой компенсации за смерть мужа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

"Основным требованием является денежная компенсация. Её размер должен определить суд. Ответчик — Атлетическая комиссия штата Мэриленд", — сообщил источник.

Дадашев скончался в США 23 июля 2019 года. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные в ходе поединка за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в первой полусредней весовой категории по версии IBF. Соперником россиянина был представитель Пуэрто-Рико Субриэль Матиас.

Ранее в России назвали нарушения, допущенные организаторами боя Дадашева.

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Бокс, Максим Дадашев.

Автор:

Телеграф
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