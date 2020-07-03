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"Если я поймаю Усика, он пропал": Чисора обещает победить Александра

"Если я поймаю Усика, он пропал": Чисора обещает победить Александра
15:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) поделился своим настроением по поводу его следующего поединка, в котором он встретится с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Британец заявил, что если ему удастся поймать украинца, то он выиграет этот бой.

"Я готов вылезти из кожи, пойти в ад и вернуться в следующем бою. Если я поймаю Усика, он пропал. Ищу и уничтожаю", - написал Чисора в своем Instagram.

 
 
 
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I’m willing to eat leather and go to hell and back in my next fight. If I catch @usykaa he’s gone. Seek and destroy. #usykchisora #warchisora

Публикация от Derek Chisora (@derekwarchisora)

Ранее была названа предварительная дата боя Усик - Джошуа.

Отметим, сегодня WBC опубликовал обновленный рейтинг супертяжей, в котором Усик занимает второе место.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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