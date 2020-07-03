"Если я поймаю Усика, он пропал": Чисора обещает победить Александра

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) поделился своим настроением по поводу его следующего поединка, в котором он встретится с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

Британец заявил, что если ему удастся поймать украинца, то он выиграет этот бой.

"Я готов вылезти из кожи, пойти в ад и вернуться в следующем бою. Если я поймаю Усика, он пропал. Ищу и уничтожаю", - написал Чисора в своем Instagram.

Ранее была названа предварительная дата боя Усик - Джошуа.

Отметим, сегодня WBC опубликовал обновленный рейтинг супертяжей, в котором Усик занимает второе место.