"Если я поймаю Усика, он пропал": Чисора обещает победить Александра

Британец заявил, что если ему удастся поймать украинца, то он выиграет этот бой.
"Я готов вылезти из кожи, пойти в ад и вернуться в следующем бою. Если я поймаю Усика, он пропал. Ищу и уничтожаю", - написал Чисора в своем Instagram.
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I’m willing to eat leather and go to hell and back in my next fight. If I catch @usykaa he’s gone. Seek and destroy. #usykchisora #warchisora
Ранее была названа предварительная дата боя Усик - Джошуа.
Отметим, сегодня WBC опубликовал обновленный рейтинг супертяжей, в котором Усик занимает второе место.