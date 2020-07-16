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Ломаченко и Усик готовятся к боям на природе (Фото)

Ломаченко и Усик готовятся к боям на природе (Фото)
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик начали свой день не с кофе.

Чемпион мира WBC franchise, WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко и боксер-супертяж Александр Усик свое сегодняшнее утро начали с гребли. Бойцы не забрасывают тренировки, ведь в ближайшие месяцы их ожидают тяжелейшие бои.

"Утро начинается не с кофе.", - гласит сообщение на страничке в Instagram Lomus.

 
 
 
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Утро начинается не с кофе А как начался Ваш день сегодня? @lomachenkovasiliy @usykaa

Публикация от LomUs (@lomus_official)

Напомним, Василий Ломаченко в следующем поединке должен сразиться с американским чемпионом IBF Теофимо Лопесом. Их объединительный бой должен пройти осенью 2020 года. Пока ориентировочная дата этой встречи - 3 октября. Что касается Усика, то Александр свой следующий поединок должен провести с ветераном хэвивейта британцем Дереком Чисорой и это шоу также может пройти осенью.

Во время пандемии боксеры активно занялись бизнесом: Усик создал промоутерскую компанию и уже готовит большой вечер бокса в Украине, а Василий Ломаченко открыл отель в Затоке.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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