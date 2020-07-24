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Ломаченко обратился к спортсменам-олимпийцам (Видео)

Ломаченко обратился к спортсменам-олимпийцам (Видео)
Обновлено 12:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко пожелал спортсменам и тренерам здоровья и достижения поставленных целей.

Почетный посол Олимпиады в Токио, двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василий Ломаченко обратился к спортсменам и тренерам, которые продолжают готовиться к летним соревнованиям.

"Для каждого спортсмена участие и победа на Олимпийских Играх - это мечта. Организаторы и МОК делают все возможное, для того чтобы ваша мечта стала реальностью. Остался ровно год, для того чтобы терпение превратилось в триумф. Я желаю всем спортсменам и тренерам крепкого здоровья и достижения поставленных целей.", - сказал Ломаченко в своем видеообращении к участникам Олимпиады в Токио.

 
 
 
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Olympic Games 2021 #Loma2021

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, в связи с глобальной пандемией коронавируса, Олимпийские игры в Токио были перенесены на следующий год. Планируется, что Олимпиада-2021 начнется 23 июля и продлится до 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что следующий соперник украинца Теофимо Лопес написал странное сообщение Василию.

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Все по теме:

Олимпийские игры, Бокс, Василий Ломаченко, Токио-2021.

Автор:

Телеграф
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