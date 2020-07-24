Ломаченко обратился к спортсменам-олимпийцам (Видео)

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко пожелал спортсменам и тренерам здоровья и достижения поставленных целей.

Почетный посол Олимпиады в Токио, двукратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира по версиям WBA Super/WBO в легком весе Василий Ломаченко обратился к спортсменам и тренерам, которые продолжают готовиться к летним соревнованиям.

"Для каждого спортсмена участие и победа на Олимпийских Играх - это мечта. Организаторы и МОК делают все возможное, для того чтобы ваша мечта стала реальностью. Остался ровно год, для того чтобы терпение превратилось в триумф. Я желаю всем спортсменам и тренерам крепкого здоровья и достижения поставленных целей.", - сказал Ломаченко в своем видеообращении к участникам Олимпиады в Токио.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Olympic Games 2021 #Loma2021 Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 24 Июл 2020 в 1:40 PDT

Напомним, в связи с глобальной пандемией коронавируса, Олимпийские игры в Токио были перенесены на следующий год. Планируется, что Олимпиада-2021 начнется 23 июля и продлится до 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что следующий соперник украинца Теофимо Лопес написал странное сообщение Василию.