Ортис - Варгас: обзор всех боев вечера бокса в США (Видео)

В карде турнира состоялось пять поединков, в частности и один "титульник". В главном бою шоу встретились американцы Верджил Ортис и Самуэль Варгас.
Вашему вниманию видеообзоры всех боев на вечере бокса в Калифорнии:
Верджил Ортис - Самуэль Варгас - победа Ортиса нокаутом в 7-м раунде.
Шейн Мосли-младший - Джереми Рамос - победа джуниора единогласным решением судей.
Хектор Вальдес - Хосуе Моралес - победа Вальдеса единогласным решением судей.
Сеньеса Эстрада - Миранда Адкинс - победа Эстрады рекордным нокаутом на 7-й секунде.
Эван Энтони Санчес - Иссуф Кинда - победа Санчеса единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Емельяненко проиграл нокаутом Исмаилову.