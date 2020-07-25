Скачать
Суббота, 25.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Фьюри получил свой пояс The Ring (Видео)
Фьюри получил свой пояс The Ring (Видео)
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Пропавший в подмосковье олимпийский чемпион Иваницкий найден мертвым
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд (Видео)
Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд (Видео)

Ортис - Варгас: обзор всех боев вечера бокса в США (Видео)

Ортис - Варгас: обзор всех боев вечера бокса в США (Видео)
Обновлено 17:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В ночь с 24-го на 25-е июля (время киевское) в Индио (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса компании Golden Boy Promotions.

В карде турнира состоялось пять поединков, в частности и один "титульник". В главном бою шоу встретились американцы Верджил Ортис и Самуэль Варгас

Вашему вниманию видеообзоры всех боев на вечере бокса в Калифорнии:

Верджил Ортис - Самуэль Варгас - победа Ортиса нокаутом в 7-м раунде.

Шейн Мосли-младший - Джереми Рамос - победа джуниора единогласным решением судей.

Хектор Вальдес - Хосуе Моралес - победа Вальдеса единогласным решением судей.

Сеньеса Эстрада - Миранда Адкинс - победа Эстрады рекордным нокаутом на 7-й секунде.

Эван Энтони Санчес - Иссуф Кинда - победа Санчеса единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Емельяненко проиграл нокаутом Исмаилову.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Верджил Ортис.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)
02 Леоненко о назначении Луческу: Если Суркис будет лезть - ничего не получится
03 Жестокий женский бокс: рекордный нокаут за 7 секунд (Видео)
04 Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)
05 Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь