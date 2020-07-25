Ортис - Варгас: обзор всех боев вечера бокса в США (Видео)

В ночь с 24-го на 25-е июля (время киевское) в Индио (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профессионального бокса компании Golden Boy Promotions.

В карде турнира состоялось пять поединков, в частности и один "титульник". В главном бою шоу встретились американцы Верджил Ортис и Самуэль Варгас.

Вашему вниманию видеообзоры всех боев на вечере бокса в Калифорнии:

Верджил Ортис - Самуэль Варгас - победа Ортиса нокаутом в 7-м раунде.

Шейн Мосли-младший - Джереми Рамос - победа джуниора единогласным решением судей.

Хектор Вальдес - Хосуе Моралес - победа Вальдеса единогласным решением судей.

Сеньеса Эстрада - Миранда Адкинс - победа Эстрады рекордным нокаутом на 7-й секунде.

Эван Энтони Санчес - Иссуф Кинда - победа Санчеса единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Емельяненко проиграл нокаутом Исмаилову.