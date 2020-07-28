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Усик о бое с Чисорой: Не хотелось бы обманывать зрителей и любителей бокса

Усик о бое с Чисорой: Не хотелось бы обманывать зрителей и любителей бокса
Обновлено 08:20 Сегодня Телеграф isport.ua
Александр Усик рассказал о подготовке к бою против британца Дерека Чисоры.

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился мнением по поводу организации боя против британца Дерека Чисоры.

"Не хотелось бы обманывать зрителей и любителей бокса, точной информации пока нет. Встреча планируется в Англии и все зависит от того, какие меры примет местное правительство в борьбе с пандемией. Поединок хотят провести со зрителями, потому что это будет потрясающий бой.

Дерек хочет, чтобы люди увидели, что будет происходить в ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания. С точки зрения спортсмена, я уже очень соскучился по рингу, хочу боксировать", - заявил Усик в интервью USYK17.

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Напомним, что поединок должен был состояться 23 мая, однако его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее промоутер Чисоры Дэвид Хэй рассказал, как готовит Дерека к бою с Усиком.

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Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.

Автор:

Телеграф
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