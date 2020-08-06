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Фьюри: Величие - это образ мышления (Фото)

Фьюри: Величие - это образ мышления (Фото)
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Чемпион мира по версиям WBC и The Ring в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри усиленно готовится к своему третьему бою с американцем Деонтеем Уайлдером.

Цыганский Король отправился на пробежку. 

"Величие - это образ мышления", - подписал пост в своем Instagram Фьюри, прикрепив фото со своей тренировки.

 
 
 
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“Greatnesses is a mind set” Tyson fury 2020.

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

Отметим, из-за коронавирусной паузы точной даты следующего боя Тайсона пока не известно, однако, ожидается, что третий поединок с Деонтеем Уайлдером состоится в декабре 2020 года.

Ранее The Ring отдал Фьюри второй чемпионский пояс, что является невероятным достижением в боксе. Кроме того, журнал поставил британца на первое место в своем рейтинге супертяжей.

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Тайсон Фьюри, Бокс.

Автор:

Телеграф
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