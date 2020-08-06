Фьюри: Величие - это образ мышления (Фото)

Цыганский Король отправился на пробежку.
"Величие - это образ мышления", - подписал пост в своем Instagram Фьюри, прикрепив фото со своей тренировки.
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Отметим, из-за коронавирусной паузы точной даты следующего боя Тайсона пока не известно, однако, ожидается, что третий поединок с Деонтеем Уайлдером состоится в декабре 2020 года.
Ранее The Ring отдал Фьюри второй чемпионский пояс, что является невероятным достижением в боксе. Кроме того, журнал поставил британца на первое место в своем рейтинге супертяжей.