Арум настроен оптимистично по бою Ломаченко - Лопес

Промоутер уверен в успешной договоренности по бою уже на этой неделе.

Промоутер Боб Арум рассказал ESPN последние новости о ходе переговоров по организации объединительного боя в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Мы надеемся, что мы сможем завершить переговоры на этой неделе. Но мы не собираемся мириться с какой-либо ерундой. Это должно быть сделано на профессиональном уровне.

Мы не несем ответственности за то, что у нас нет зрителей. Но да, я оптимистично настроен, что все будет улажено", - отметил Арум.

Бой Ломаченко – Лопес предварительно запланирован на 3 октября.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отдаст часть своего гонорара Лопесу, чтобы тот согласился на бой.