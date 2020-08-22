WBC готовит революцию в боксе: Совет задумался о новой весовой категории

Всемирный боксерский совет (WBC) раздумывает над созданием новой весовой категории. Об этом сообщает boxingnews24.

По информации источника Совет на 58-й ежегодной конвенции рассмотрел вопрос о создании промежуточной весовой категорией в тяжелом весе. Новый дивизион может быть ограничен весом от 200 (90.72 кг) до 225 (102.06 кг) фунтов. По мнению функционеров, это поспособствует более честной борьбе между боксерами-супертяжеловесами

Однако в Сети недовольны таким заявлением организации и считают, что WBC просто хочет нажиться за счет новых поступлений от нового дивизиона.

Отметим, в хэвивейте нередко возникают ситуации, когда один из боксеров намного тяжелее соперника. К примеру, перед последним боем за титул WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри показал на весах 123,8 кг, а Деонтей Уайлдер - 104,8 кг. В своем дебютном бою в хэвивейте украинский боксер Александр Усик весил и вовсе 97,5 кг, а его соперник Чазз Уизерспун - 109,8 кг.

Ранее сообщалось, что Усик и Ломаченко сходили на рыбалку.