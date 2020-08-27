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Лопес: Если Ломаченко попытается выйти на ближнюю дистанцию, он за это заплатит

Лопес: Если Ломаченко попытается выйти на ближнюю дистанцию, он за это заплатит
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф fightnews.info
Американец предупредил Ломаченко не входить с ним в ближний бой.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес не сомневается, что 17 октября победит в объединительном бою чемпиона WBA/WBO/WBC Franchise Василия Ломаченко.

"Я просто пытаюсь стать великим. Я мог войти в историю в 22 года, но сделаю это в 23. Вы же понимаете, о чем я говорю?

Конечно, я побью Ломаченко. Всем нужно только подождать 17 октября, чтобы узнать, как я это сделаю. Я знаю лишь одно: в день боя я всех шокирую в том плане, что мы делаем свое дерьмо. Мы красиво говорим и подкрепляем свои слова действиями. Мы отвечаем за сказанное.

Если Ломаченко попытается выйти на ближнюю дистанцию, он за это заплатит. Это моя территория. Ты не можешь на нее заходить. Если ты это сделаешь, тебе придется заплатить.

Мы работаем над многими вещами. Я чувствую себя отлично. Я двигаюсь к новым пределам, иду туда, где и должен находиться. Я взбудоражен. Я молод, голоден и сосредоточен. Дело в том, что я полон решимости. Я не удовлетворен, мне хочется большего. Я выйду с таким настроем. Я голоден, это не остановить. Такой уж я человек. Можете любить меня или ненавидеть, но 17 октября вы меня поймете", - сказал Теофимо Лопес в интервью каналу PUNSH DRUNK BOXING.

Ранее Роберт Гарсия заявил, что Лопесу слишком рано боксировать с Ломаченко.

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Все по теме:

Спорт, Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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