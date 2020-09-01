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"Мой настоящий вызов": Джошуа назвал самого желаемого соперника в карьере

"Мой настоящий вызов": Джошуа назвал самого желаемого соперника в карьере
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм
Энтони Джошуа рассказал, что жаждет провести бой с небитым Тайсоном Фьюри.

Британский чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF и IBO в хэвивейте Энтони Джошуа мечтает стать абсолютным чемпионом мира. Для этого ему не хватает пояса WBC, которым владеет его соотечественник Тайсон Фьюри.

"В декабре будет бой с Пулевым, это тяжелый вызов, но я уже победил 5 чемпионов, так что намерен уверенно выиграть и этот поединок. Но затем мне нужен Фьюри и его пояс WBC. Очень хочу его заполучить. Это моя страсть, мой настоящий вызов в карьере", - цитирует Джоуша boxingscene.com.

Ранее "Цыганский Король" отреагировал на неожиданную победу Поветкина, который фактически стал претендентом на пояс WBC в супертяжелом весе.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа.

Автор:

Телеграф
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