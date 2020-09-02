"Главная задача - отобрать у него титул": Деревянченко - о бое с Чарло

Украинский средневес Сергей Деревянченко прокомментировал свой грядущий бой с чемпионом мира по версии WBC в среднем весе американцем Джермаллом Чарло.

"Я полностью сфокусирован на поединке с Чарло. Главная задача - выйти на ринг и отобрать у него титул. У меня есть необходимый опыт для этого. Возможно, именно за счет него я и выиграю. Но я не утверждаю, что Чарло не сможет мне ничего противопоставить.

Моя задача - придерживаться плана на бой. Мы уже все продумали. Если будет возможность, я его нокаутирую. Что будет, если бой продлится все 12 раундов? Без проблем. Я буду готов ко всему", - заявил Деревянченко на онлайн пресс-конференции.

Напомним, чемпионский бой Чарло - Деревянченко состоится 26 сентября.

Ранее Деревянченко заявил, что он находится на другом уровне по сравнению с Чарло.