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Соперник Ломаченко пообещал снять с него все пояса

Соперник Ломаченко пообещал снять с него все пояса
Обновлено 08:04 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Теофимо Лопес считает, что поединок с украинцем будет простым.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) проведет объединительный бой с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Американец уверен в своей победе над украинцем и считает, что бой будет несложным.

"Я одержу победу над Ломаченко и сниму с него пояса. Это проще простого! Я иду творить историю. Мне не нравится этот парень, и я собираюсь повеселиться, когда на его лице появятся ссадины от моих ударов.

Правление маленькой дивы Ломаченко подходит к концу", - цитирует Лопеса BoxingNews.

Ранее Ломаченко прокомментировал выпады Лопеса в свой адрес.

Напомним, что боксеры уже подписали контракт на бой, который состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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