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Беринчик - Симион: онлайн-трансляция боя

Беринчик - Симион: онлайн-трансляция боя
19:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: K2Ukraine
Прямая онлайн-трансляция боя Денис Беринчик - Виорел Симион.

В четверг, 8 октября, непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (13-0-0, 7 КО) возвращается на ринг. Противостоять ему будет ветеран дивизиона, 38-летний румынский боксер Виорел Симион (22-3-0, 9 КО). Поединок за титул WBO International, который принадлежит украинцу, пройдет в загородном комплексе Equides club под Киевом. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

Онлайн-трансляция вечера бокса Беринчик - Симион

19:35 - На ринг вышли боксеры полусреднего веса Василий Курасов и Мишико Беселия.

Ринг в ожидании боев:

Перед боем

Накануне боксеры провели традиционную процедуру взвешивания, в ходе которой произошел небольшой конфуз. В итоге оба боксера все-таки уложились в лимит весовой категории. Весы под украинцем показали 61,2 кг, а вес Симиона составил 60,5 кг.

Где смотреть

В прямом эфире в Украине бой покажет онлайн-сервис MEGOGO. 

Прогноз букмекеров

Букмекеры не видят за счет чего румынский боксер может победить украинца. Коэффициент на победу Беринчика стремится к единице, а шансы на триумф "Бомбардировщика" - к нулю.

Кард боя

Последний бой

В своем последнем бою Денис победил Эктора Эдгардо Сармиенто единогласным решением судей. Симион, в свою очередь, в шестираундовом поединке решением судей одолел грузина Нику Кокашвили.

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Бокс, Денис Беринчик, Виорел Симион.

Автор:

Телеграф
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