Усик и Ломаченко на двух языках поздравили с Днем защитника Украины

Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили защитников Украины с праздником.

"Поздравляем с днем защитника Украины! Это праздник героических традиций нашего народа, силы духа и мужества, преданности своему Отечеству и гордость за него! Это праздник всех, кто любит и защищает Украину. Мы всей душей и сердцем за тебя!" - говорится в сообщении на общей страничке боксеров в instagram.

К слову, боксеры поздравили украинских защитников на украинском и английском языках.

Телеграф напоминает, что уже в это воскресенье, 18 октября (время киевское), Василий Ломаченко проведет бой за за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе против американца Теофимо Лопеса. Что касается Александра Усика, то его поединок с британцем Дереком Чисорой запланирован на 31 октября.

В мае 2020 года Усик и Ломаченко оскандалились и попали в базу сайта "Миротворец".

Ранее Телеграф сообщал, что харьковский художник снял очень сильное видео на тему Дня защитника Украины.