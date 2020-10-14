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Усик и Ломаченко на двух языках поздравили с Днем защитника Украины

Усик и Ломаченко на двух языках поздравили с Днем защитника Украины
17:12 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lomus_official
Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко поздравили защитников Украины с праздником.

"Поздравляем с днем защитника Украины! Это праздник героических традиций нашего народа, силы духа и мужества, преданности своему Отечеству и гордость за него! Это праздник всех, кто любит и защищает Украину. Мы всей душей и сердцем за тебя!" - говорится в сообщении на общей страничке боксеров в instagram.

К слову, боксеры поздравили украинских защитников на украинском и английском языках.

Телеграф напоминает, что уже в это воскресенье, 18 октября (время киевское), Василий Ломаченко проведет бой за за звание абсолютного чемпиона мира в  легком весе против американца Теофимо Лопеса. Что касается Александра Усика, то его поединок с британцем Дереком Чисорой запланирован на 31 октября.

В мае 2020 года Усик и Ломаченко оскандалились и попали в базу сайта "Миротворец".

Картинки и открытки для поздравления с Днем защитника Украины

Ранее Телеграф сообщал, что харьковский художник снял очень сильное видео на тему Дня защитника Украины.

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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, День защитника Украины.

Автор:

Телеграф
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