В День защитника Украины сеть впечатлили "сильным и правильным" видео

Сильное праздничное видео появилось в День защитника Украины.

В День Защитника Украины известный харьковский художник Никита Титов поделился очень сильным тематическим роликом.

"Поздравляю всех с очень важным праздником, Днем Защитника и пусть у нас появиться еще один День Нашей Победы!", - написал Титов.

Примечательно, что этот ролик совсем без бюджета, не было не дорогих режиссеров, продакшенов, оборудования.

Украинский историк Владимир Вятрович так прокомментировал видео: "Сильный и правильный ролик".

Напомним, "Телеграф" собрал яркие картинки и открытки к 14 октября.

Украинцев тронул добрый постер на День защитника 14 октября.

Что подарить на День защитника Украины: интересные идеи для поздравления своими руками.

Поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах - смотрите их тут.