Гассиев забил Сефери в первом раунде: видео боя

Российский боксер Мурат Гассиев успешно дебютировал в супертяжелом весе после двухлетнего простоя.

31 октября на вечере бокса в Сочи Мурат нокаутировал албанца Нури Сефери. Уже в первом раунде "Iron" мощным ударом с правой в челюсть "уронил" оппонента и рефери решил не рисковать здоровьем "Албанского Тайсона", остановив схватку.

Видео боя Мурат Гассиев - Нури Сефери:

Телеграф напоминает, что Гассиев в своей карьере проиграл лишь раз. "Обидчиком" россиянина является украинский боксер Александр Усик, который в субботу, 31 октября, провел свой второй бой в хэвивейте против британца Дерека Чисоры в Лондоне. На нашем сайте доступны видео боя Усик - Чисора, а также лучшие моменты поединка.

Ранее Телеграф сообщал, что Мурат отказался вот идеи боя-реванша с Александром.