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Боксер дикой серией ударов усадил соперника на задницу (видео)
15:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер trboxing

В ночь на 15-е ноября (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального бокса от компании Top Rank Boxing Боба Арума. В главном поединке шоу небитый чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд жестко нокаутировал Келла Брука.

В андекарде шоу американский боксер легкого веса Рэймонд Мураталла отправил опытного эквадорского легковеса Луиса Поросо в глухой нокаут. Мураталла в третьем раунде провел молниеносную серию ударов, что привело к падению Поросо на пятую точку. Рефери тут же остановил бой.

Видео нокаута в бою Рэймонд Мураталла - Луис Поросо:

Ранее Телеграф сообщал о шикарном выступлении боксера Вегаса на вечере бокса Кроуфорд - Брук.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Рэймонд Мураталла.

Автор:

Телеграф
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