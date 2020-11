Боксер дикой серией ударов усадил соперника на задницу (видео)

В ночь на 15-е ноября (время киевское) в Лас-Вегасе состоялся большой вечер профессионального бокса от компании Top Rank Boxing Боба Арума. В главном поединке шоу небитый чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд жестко нокаутировал Келла Брука.

В андекарде шоу американский боксер легкого веса Рэймонд Мураталла отправил опытного эквадорского легковеса Луиса Поросо в глухой нокаут. Мураталла в третьем раунде провел молниеносную серию ударов, что привело к падению Поросо на пятую точку. Рефери тут же остановил бой.

Видео нокаута в бою Рэймонд Мураталла - Луис Поросо:

Ref: “Show me something!”

Then Raymond Muratalla did this ... #CrawfordBrook | Undercard LIVE NOW on ESPN+ pic.twitter.com/sDC9rOUBrn

— Top Rank Boxing (@trboxing) November 15, 2020