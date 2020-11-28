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Непобедимый украинский супертяж избил поляка в стиле Кличко (видео)

Непобедимый украинский супертяж избил поляка в стиле Кличко (видео)
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм viktor_faust_vykhryst

Непобедимый украинский боксер-супертяж Виктор Выхрист провел бой во французском Нанте. 

Противостоял 28-летнему украинцу 34-летний поляк Камиль Соколовски. В шестираундовой схватке Выхрист выглядел убедительнее и закономерно победил на записках всех трех судей (судейский счет 60-53 трижды). Впервые в своей профессиональной карьере Виктор не сумел добыть досрочную победу. Всего на его счету 5 успешных схваткой в профи. Соколовски, в свою очередь, проиграл в 20-й раз в 32-х поединках.

Отметим, своей манерой ведения боя Виктор напомнил болельщикам легендарного украинского боксера Владимира Кличко. Конечно, до результатов "Доктора Стального Молота" Выхристу еще далеко, но у него еще все впереди.

Видео боя Виктор Выхрист - Камиль Соколовски:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Хирн готовит для Усика непобедимого боксера.

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Все по теме:

Бокс, Камил Соколовски, Виктор Выхрис.

Автор:

Телеграф
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