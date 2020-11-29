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Майк Тайсон перебоксировал Роя Джонса: статистика ударов в бою легенд

Майк Тайсон перебоксировал Роя Джонса: статистика ударов в бою легенд
Обновлено 14:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм boxing_belaraby

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся занимательный вечер бокса, в главном событии которого на ринг вернулись легендарные американские боксеры Майк Тайсон (50-6, 44 КО) и Рой Джонс-младший (66-9, 47 КО).

54-летний "Железный Майк" выглядел очень заряженным и удивил поклонников бокса и своего соперника своей скоростью и агрессией. Тайсон отработал все восемь раундов первым номером, заставляя Роя Джонса защищаться и работать на контр-атаках. Такую картину также подтвердила и статистика схватки.

Майк хоть и выбросил меньше ударов, чем 51-летний "Супермен", зато был намного точнее по количеству попаданий, значительно превзойдя Роя. За 16 минут противостояния (8 раундов по 2 минуты, - прим. ред.) Тайсон выбросил 193 удара, 67 из которых попали в цель (точность 34,7%). Джонс исполнил 236 удар, 37 из которых были точными (15,7% ).

Также Майк опередил оппонента и по количеству силовых ударов: 35 попадания против 4-х. Поединок основную часть времени проходил в ближнем бою, в частности боксеры часто оказывались в клинче. Примечательно, что спортсмены полностью отказались от джеба, сосредоточившись только на ближнем бою.

"Телеграф" напоминает, что поединок был объявлен ничейным, хотя оба боксеры настаивали на своем триумфе. У нас на сайте доступны видео лучших моментов боя Тайсон - Джонс, а также полное видео поединка.

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Бокс, Рой Джонс, Майк Тайсон, Майк Тайсон - Рой Джонс.

Автор:

Телеграф
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