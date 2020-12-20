Непобедимый боксер нокаутировал соперника градом ударов в первом раунде (видео)

В андеркарде шоу Сауль Альварес - Каллум Смит, которое прошло в Сан-Антонио (штат Техас, США), состоялся примечательный поединок.
Непобедимый американский средневес Остин Уильямс досрочно победил Исайю Джонса. Уже в первом раунде Ammo засыпал оппонента градом ударов и рефери, увидев беспомощность Джонса, остановил схватку, зафиксировав технический нокаут.
Видео нокаута в бою Остин Уильямс - Исайя Джонс:
Эта победа стала седьмой подряд для Остина, а Исайя впервые проиграл нокаутом при девяти победах и четырех поражениях.
Напомним, в андекарде шоу в Сан-Антонио непобедимый кубинский супертяж нокаутировал заносчивого мексиканца.