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Непобедимый боксер нокаутировал соперника градом ударов в первом раунде (видео)

Непобедимый боксер нокаутировал соперника градом ударов в первом раунде (видео)
Обновлено 13:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ammowilliams

В андеркарде шоу Сауль Альварес - Каллум Смит, которое прошло в Сан-Антонио (штат Техас, США), состоялся примечательный поединок.

Боксер, проигрывая титульный бой на карточках судей, нокаутировал соперника в 12-м раунде (видео)

Непобедимый американский средневес Остин Уильямс досрочно победил Исайю Джонса. Уже в первом раунде Ammo засыпал оппонента градом ударов и рефери, увидев беспомощность Джонса, остановил схватку, зафиксировав технический нокаут. 

Видео нокаута в бою Остин Уильямс - Исайя Джонс:

Эта победа стала седьмой подряд для Остина, а Исайя впервые проиграл нокаутом при девяти победах и четырех поражениях.

Напомним, в андекарде шоу в Сан-Антонио непобедимый кубинский супертяж нокаутировал заносчивого мексиканца.

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Все по теме:

Бокс, Нокаут, Остин Уильямс, Исайя Джонс.

Автор:

Телеграф
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