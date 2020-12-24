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Ломаченко попытался очистить свое имя после наезда своего промоутера

Ломаченко попытался очистить свое имя после наезда своего промоутера
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер trboxing

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко попытался оправдаться за свои слова о судьях в поединке с Теофимо Лопесом. Василий уточнил, что не считает, чтобы подкуп судей имел место, но они были против него в ту ночь.

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"Я не сказал, что судьи были подкуплены. Я сказал, что они не были объективными и были предвзятыми. Они не были объективными, по моему личному мнению. После того, как я увидел судейские записки, я понял, что судьи были против меня. Я не могу судить судей и ставить им какие-либо оценки, но по тому, как я дрался, и по тому, как я чувствовал себя во время боя, я знал, что не проиграл бой.

Я должен был пересмотреть бой, чтобы высказать свое мнение. В ту ночь, когда я пересматривал свой поединок, я считал все нанесенные удары. Я много раз смотрел схватку в замедленной съемке. Я считал каждый раз, когда Тео меня касался; он прикоснулся ко мне 150 раз.

По статистике CompuBox, Лопес нанес мне 183 удара. Статистика показала, что всего он выбросил 659 ударов. Я посмотрел бой и насчитал лишь 150 попаданий. CompuBox тоже ошибся.

Я бы хотел провести матч-реванш с Лопесом, и если он говорит, что если мы будем драться 100 раз, и он выиграет все 100 раз, то докажи это. Если он думает, что он настоящий чемпион, которому не просто повезло, то сразись со мной снова. Лопес, вероятно, смотрел бой на следующий день, и теперь они понимают, что им повезло, что их рука была поднята той ночью", - цитирует Ломаченко The Ring.

"Телеграф" напоминает, что промоутер Василия Боб Арум назвал все оправдания украинца глупыми

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Все по теме:

Бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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