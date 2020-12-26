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Промоутер назвал потенциальных соперников Ломаченко (видео)

Промоутер назвал потенциальных соперников Ломаченко (видео)
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм lomachenkovasiliy

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал имена боксеров, которые могут стать следующими соперниками бывшего украинского чемпиона мира в легком весе. По словам функционера, в списке присутствуют 5 имен, при чем в двух весовых категориях на случай, если Лома захочет спуститься в весе. 

Ломаченко попытался очистить свое имя после наезда своего промоутера

"Я встречусь с Ломаченко в начале 2021 года. Посмотрим, чего он хочет. Может, он останется в легком весе, а может, вернется во второй полулегкий дивизион. Если он спустится в 59 кг, то там для него есть прекрасные соперники, такие как Шакур Стивенсон, Мигель Берчельт и Оскар Вальдес. Если он останется в нынешней весовой категории, то здесь он может встретиться с кем-то из молодых бойцов - Дэвином Хэйни или Джервонтой Дэвисом", - рассказал Арум в комментарии для YouTube-канала IFL TV.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арум жестко подверг критике Ломаченко за попытки оправдать поражение от Теофимо Лопеса. На нашем сайте доступны видео лучших моментов чемпионского боя, который состоялся в октябре.

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Все по теме:

Бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.

Автор:

Телеграф
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